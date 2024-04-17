【歐聯】主場特醒拜仁搶W打爆廠

歐聯8強次回合上演宿命之戰，拜仁慕尼黑主場迎戰阿仙奴。首回合雙方互有領先之下踢成2比2，當時主場嘅阿仙奴被形容為放虎歸山，而事實係，「兵工廠」喺歐聯淘汰賽4戰拜仁都遭淘汰，充滿宿命味道，恐怕今屆又要悲劇收場，而拜仁近9場歐聯主場錄得7勝2和，安聯球場出擊有保證，主勝睇高一線。（Now 644周四凌晨3時直播）

拜仁慕尼黑首回合作客酋長球場，一開波就被攻破大門，但好快就憑基拿比扳平，再由利萊辛尼博得12碼，哈利卡尼操刀射入一度反超前，最終雖然被阿仙奴逼和2比2，但次回合返主場出擊，形勢相當有利。

拜仁最大優勢係佢哋德甲已經爭標失敗，利華古遜提前奪冠，因此上場聯賽贏科隆2比0出力唔多，雖然近期再添基拿比一名傷兵，又有艾方素戴維斯累積黃牌停賽，但球隊上下依家專注歐聯，主場勝出率高，仲有宿命數據支持，值得睇好。

阿仙奴首回合憑布卡約沙卡先開紀錄，可惜後防出現漏洞導致兩度失守，下半場靠李安度杜沙特驚險扳平，「兵工廠」蝕底在仲要爭聯賽，上場英超主場淨吞阿士東維拉兩蛋，喪失爭冠主動權之餘，士氣同信心都受一定影響；而阿迪達今場只作出一個調動，就係由富安健洋替代積及基奧柯，希望頂住拜仁攻勢。再睇往績，佢哋對上兩次作客拜仁，都以1比5大敗而回，想喺安聯球場贏波晉級，可謂難過登天。

更多賠率：