香港柔道隊派7人主場征戰亞錦賽　力爭奧運積分

前排左起：何樂怡、王嘉莉及楊諾琳；後排左起：王嘉祺、麥康年、李玨穎及蔡學正。（鄧文滔攝）

亞洲柔道錦標賽將於今個月20日至22日在九龍灣展貿中心舉行，派出4男3女的香港隊周三（17日）舉行記招，分享備戰情況，其中王嘉莉期望打入8強，提升世界排名，直接取得奧運資格。

一連四日免費入場的亞錦賽，為其中1場巴黎奧運計分賽，港隊派出4男3女出戰，包括男子66公斤以下級的蔡學正、王嘉祺，男子73公斤以下級的麥康年，男子81公斤以下級的李玨穎；女子48公斤以下級的王嘉莉、何樂怡，以及女子57公斤以下級的楊諾琳。

香港相隔多年再次舉辦大型亞洲賽，教練張焯傑盼有更多市民入場打氣。「張Sir」又希望王嘉莉能夠在亞錦賽賽把握主場之利搶分，嘗試利用世界排名直接打入奧運，使隊友李玨穎利用洲際名額取得巴奧資格：「『嘉莉』目前很有機會以洲際名額打入奧運，希望她在亞錦賽取得一至兩場勝仗，提升排名，直接取得奧運資格，這樣李玨穎就有機會利用洲際名額入奧運，令香港取得兩張入場劵。」

現時王嘉莉出線奧運形勢理想，惟她坦言目前未敢想太遠，又稱其家人都會入場支持自己打亞錦賽，希望佔主場之利獲得賽事頭7位：「媽媽會一如以往入場觀賽，支持我和弟弟（王嘉祺），希望能夠打入8強，進佔頭7位，獲得分數提升世界排名。」

至於年僅19歲的何樂怡，為是次香港隊最年輕的選手，她對首度征戰亞錦賽非常興奮：「亞錦賽的強度遠較青年組的賽事高，而且有很多世界級好手會參加這項賽事，希望自己汲取經驗之餘，又可以取得勝仗。」