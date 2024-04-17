【歐聯】曼城撼皇馬再睇入球騷

歐聯8強次回合矚目對決，曼城主場迎戰皇家馬德里，首回合兩隊合演高水平入球騷，3比3激戰炮製大量金球，展現兩隊進攻球員嘅頂尖質素。兩大班霸均崇尚進攻足球，想喺巔峰對決獲勝，必定要踢出自己看家本領，今仗再演鬥攻好戲機會極高，3.5球入球大可以放心捧場。（Now 643周四凌晨3時直播）

曼城有上季「3冠王」捧盃經驗，今季衝刺時刻一樣保持高水平演出，奇雲迪布尼、艾寧夏蘭特同菲爾科頓輪流發威，令曼城火力全開。曼城嘅進攻壓逼力喺歐洲所向披靡，近9場歐聯清一色攻入對手3球，對上5場歐聯總入球全開4球或以上，主場出擊肯定會大舉進攻。

皇家馬德里近4場歐聯作客全勝，雲尼斯奧斯祖利亞為首嘅反擊非常銳利，面對有基爾獲加受傷嘅曼城防線，首回合已展開針對性攻擊，從中搵到唔少着數，相信今場會繼續照辦煮碗。不過皇馬亦有隱憂，防守中場曹亞文尼今仗停賽，要阻截曼城全方位進攻將會更加困難，只能以攻代守。

曼城首回合3個禁區外遠射入波，進攻板斧之多對手根本防不勝防；不過皇馬亦有雲尼斯奧斯祖利亞、洛迪高高斯、祖迪比寧咸等天才攻擊手，一有機會就可以轉化為入球。皇馬同曼城近4次歐聯交鋒，有3次總入球開4球或以上，再追3.5球入球大係明智之選。

更多賠率：