港超聯　10人理文贏標準流浪3球

「中銀人壽香港超級聯賽」周三（17日）假旺角大球場，由標準流浪主場硬撼理文。「黃黑軍團」尾段雖有李毅凱被逐，但仍憑安尼亞、徐宏傑及保連奴各建一功，以3球擊敗流浪，兼壓過傑志重登榜首，奪回爭標主動權。

流浪今場續由U22門將陳冠燊擔正，金旻奎、林衍廷分任兩閘，林嘉緯、神田夢實墮後派牌，伊巴謙傷愈復出，與上形洋介爭取入球。「黃黑軍團」亦強陣出擊，倒戈的李毅凱夥拍荷西安祖扼守中路，胡晉銘出任單防中，安尼亞、艾華頓及基華尼頓組成三叉戟。

求勝心切的理文，5分鐘先有埋門機會，立花稜也左路傳中，艾華頓一撞高出。4分鐘後流浪站穩陣腳，趙正宇殺入禁區起腳，被門將陳嘉豪擋出。理文20分鐘慘食詐胡，荷西安祖近門頭槌頂入，但VAR指有球員越位在先，入球被判無效。但36分鐘流浪仍要失守，艾華頓笠射，陳冠燊飛盡撲到再中楣，安尼亞成功補中，半場理文領先1球。

易邊後理文繼續搶攻，53分鐘再下一成，徐宏傑接應角球頂入。4分鐘後胡晉銘交出長傳，基華尼頓心口控定後，單刀卻射斜。「黃黑軍團」60分鐘憑角球攻勢再有斬獲，尾柱的保利臣傳入中路，後備入替的保連奴輕鬆抽入。理文80分鐘雖有後衞李毅凱「兩黃一紅」被逐，但仍維持以3球擊敗流浪，順利全取3分。

獲足總選為全場最佳球員（POM）的徐宏傑，則稱球隊休息了兩周，加上天氣逐漸轉熱，導致初段未太入局，希望之後比賽的表現能愈來愈好。另外是日倒戈的「傑仔」，入球後選擇不慶祝，他解釋為以示尊重：「自己喺流浪長大，都係流浪畀機會我接觸職業足球，都好多謝依間球會，所以唔慶祝。」