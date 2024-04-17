港超聯　談神射手之爭　安尼亞：聯賽捧盃更重要

理文周三（17日）於旺角大球場以3比0擊敗標準流浪，聯賽重返榜首，其中主力射手安尼亞再有斬獲，今季已累計攻入11球個聯賽入球。這位愛沙尼亞前鋒就認為爭奪聯賽神射手屬其次，強調只希望繼續交出好表現，為理文爭取最重要的聯賽冠軍。

今季加盟理文首戰港超的安尼亞，頻頻於聯賽斬獲入球，包括今日面對流浪，為球隊先開紀錄。這位愛沙尼亞前鋒至今為「黃黑軍團」轟入11球，而且全部都是在聯賽斬獲，暫時於聯賽射手榜榜首位置，與米基爾及隊友保連奴並駕齊驅，惟問到對爭奪神射手的看法，安尼亞則表示不太在意：「足球係團體運動，最緊要係攞聯賽冠軍。攞神射手獎對我只係額外獎勵，作為前鋒我對入波感飢渴，有信心每場波至少入1球，一於睇吓去到季尾係咩形勢。」

是日理文與流浪挑燈夜戰，惟入夜之後旺角大球場現場依然非常悶熱，安尼亞認為天氣對所有球員發揮都有影響，但他表示對亞洲炎熱氣候並不陌生，希望自己能夠繼續進步：「我喺亞洲高水平聯賽已經踢咗幾年，已經適應呢種環境，我會嘗試享受。香港對我嚟講係全新嘅聯賽，所有對手對住我哋都踢得好保守，我可以踢波嘅空間唔多，所以喺門前自己要把握得更好。」