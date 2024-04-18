皇馬門將封神　12碼神救碎曼城衞冕夢

歐聯4強出爐！皇家馬德里周四(18日)凌晨8強次回合，作客1比1打和曼城，兩回合激戰210分鐘踢成4比4。互射12碼階段，今場屢救險球嘅皇馬門將盧連再顯神通，連環撲出貝拿度施華同加華度爾射門，助皇馬射贏4比3晉級。皇馬喺4強將會硬撼拜仁慕尼黑，而曼城同阿仙奴齊齊出局後，英超兵團喺今屆歐聯已全軍覆沒。

兩隊首回合踢成3比3，皇馬今場12分鐘就搵到缺口，洛迪高高斯近門連環施射先拔頭籌；曼城落後下群起反攻，艾寧夏蘭特曾頭槌頂中楣，奇雲迪布尼、基亞利殊等都有勁射被盧連瓦解，直到76分鐘終由奇雲迪布尼追平。曼城今場錄得34次埋門，若非盧連作出8次撲救，皇馬都好難捱到互射12碼。

決勝12碼時刻，皇馬先有莫迪歷宴客，不過盧連就繼續神勇，先係捉路成功，「企定定」接實貝拿度施華正中間射門，隨後再擋出加華度爾冇角度嘅施射，皇馬最後有魯迪格射入致勝一球，12碼射贏4比3晉級，連續第4年殺入歐聯4強，將會同拜仁慕尼黑爭入決賽，另一場4強由巴黎聖日耳門鬥多蒙特。

25歲嘅烏克蘭門將盧連，效力皇馬4季都係長坐冷板，今季因泰拔高圖爾斯重傷擔大旗，即用出色表現贏得掌聲，佢賽後更自爆救貝拿度施華12碼嘅秘密：「我哋研究過曼城所有球員嘅12碼，我要冒險揀其中一球留喺中間，好幸福我哋揀中咗！今場全隊都係最佳球員，教練同隊友幫咗我好多。」