把期望化為推動力　協恩向Panasonic第10冠挺進

有學界「神之隊」美名的協恩中學，於本學年學界延續霸氣，在九龍區學界D1及精英賽，分別達成17和9連霸，這支傳統強隊本屆繼續參與「Panasonic學界籃球邀請賽」，爭取連續9屆成為賽事冠軍，並向第10冠進發。

協恩本屆陣容有極大變動，磨合需時，隊長盧嘉嵐亦坦言球隊攻力相比往年或許稍有不及，但她認為整體實力不會相差太多：「去年大部分正選已畢業，所以球隊加入了不少新血，雖然得分以及每場勝仗的分差，跟以往相比有所減少，但我覺得今屆球隊防守更勝從前，以守代攻。」

作為長年學界超級強隊，外界一向對球隊期望甚高，盧嘉嵐亦直言球隊必定為「Panasonic學界籃球邀請賽」奮鬥到底，有信心隊友不會被爭標壓力影響表現：「我們會把外界的期望化為推動力，鼓動自己不斷進步，每場賽事都要做好自己。」

文：鄧文滔

協恩中學

教練：陳嘉汶、任明敏

其餘球員：姚采芸、黃煊嵐、盧嘉嵐、甘梓澄、麥允祈、何施澄、陳考悠、梁瑞昕、顧卓盈、黃雅婷、何樂心、吳貞靜、林芷翹、崔泳琳

本學年成績：九龍區學界D1冠軍、精英賽冠軍

Panasonic學界籃球邀請賽2024

日期：5月23日至26日（周四至周日)

場地：灣仔修頓場館

參賽球隊: (男子組)12隊、(女子組)12隊

上屆冠軍：英華書院、協恩中學

（門票詳情容後公布）