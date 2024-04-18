FIBA 3x3 巴黎奧運資格賽　Village熱鬧市民Like爆

【特約報道】FIBA 3x3 巴黎奧運資格賽歷史性在香港舉行，場外設有將運動與娛樂元素結合、主打「Sportertainment」的 3x3 Village，市民可免費入場感受國際籃球大賽的熾熱氣氛、吃喝玩樂，一連三天的比賽期間維園成了籃球嘉年華場地，為市民帶來一場難忘的體育娛樂盛事！

是次3x3 Village以「城市運動嘉年華 x 街頭美食狂歡節」為主題，將香港「街頭美食」及「潮流文化」帶到國際賽事舞台，場內設多個街頭美食酒水攤檔，向各地來客展示香港的美食風貌，同場更有潮流創意、紋身藝術以及籃球文化推廣展覽，展示當代創意流行服飾、罕有波鞋及街頭時尚元素藝術品。

周六、日的賽事都曾幾近座無虛席，3x3 Village的大型直播屏幕同樣吸引市民聚集觀戰、人頭湧湧，現場氣氛熱血沸騰。場內設有多個打卡位，除 3x3 籃球主題燈牌外，更有大型 3x3 籃球打卡裝置供市民拍照留念。

城市運動體驗區同樣大收旺場，不論是滑板或各類包含城市運動元素的小遊戲，以至投籃體驗區、公眾 3x3 籃球場，人流絡繹不絕，不少市民在投籃體驗成績達標，即場取走FIBA 3x3 官方比賽用籃球！至於在 3x3 首設、符合國際標準的公眾 3x3 籃球場，也吸引市民組隊競賽，甚至有內地街球網紅到場跟隊「挑機」、與本地籃球愛好者交流球技。

香港遊樂場協會的城市運動體驗攤位不時大排長龍，職員稱市民在炎熱天氣下仍熱烈參與，遊協希望藉此機會推動市民多做運動，亦有賽事義工稱是次 3x3 Village的空間比香港大師賽2023時寬敞，美食攤位也具吸引力，令市民更踴躍參與其中。

對 3x3 情有獨鍾、走遍大江南北看過不少比賽的賽事器材技術人員李紅文，認為香港主辦這次巴黎奧運資格賽不論賽事組織、場地配置、文化氛圍都獨樹一幟：「不單只是比賽，還有場外的玩樂區域，是很有特色的，在內地已看過很多 3x3 比賽，但這次香港給我印象最深。」

「將香港特色小吃都包括在內，活動不單有體育元素，還有當地的文化、娛樂氛圍，與及一些籃球的小遊戲、頗有特色，這是我欣賞的。」他說，3x3 Village帶出了運動「重在參與」的訊息：「它讓每個人有參與的感覺，這是最重要的，當中有老百姓也能用的球場，每個人都參與、體會籃球的快樂，主辦方的確用心了。」

FIBA 3x3 巴黎奧運資格賽獲大型體育活動事務委員會認可為「M」品牌活動。