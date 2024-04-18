FIBA 3x3 巴黎奧運資格賽　活動圓滿結束各方予以好評

【特約報道】上星期五至日在維園舉行的FIBA 3x3 巴黎奧運資格賽，是香港首次主辦以國家和地區代表隊為參賽單位的國際 3x3 比賽，連場賽事精彩刺激、盛況空前，並以拉脫維亞男子隊、阿塞拜疆女子隊入圍奧運而結束，不論FIBA代表、球員、市民都給予正面評價。

賽事籌委會主席黃耀建（Kenny）樂見中國香港代表隊透過和其他國際勁旅切磋、進步神速，並稱賽事完結後得到不少球迷的讚賞，希望主辦方能舉辦更多 3x3 比賽：「球迷簡單一句說話，對於主辦方來說已經是一個很大的鼓勵和推動力。我們不會忘記初心，將繼續辦好比賽回饋球員和球迷的支持。」

Kenny又表示，主辦方一直落力籌備賽事，不論規模、賽事級別，至現階段的進度已經超額完成，到11月底舉辦FIBA 3x3 世界巡迴賽—香港大師賽2024時，將根據本次 3x3 Village 加入「街頭元素」的經驗，以令比賽變得更有市場價值，逐步實現具有香港特色的運動產業化這個目標。

FIBA 3x3 營運主管Maximilian Glas表示，這次已是第3次FIBA 3x3 國際大賽在維園舉行，每次賽事都有進步：「觀眾的反應很熱烈，我感受到他們的投入、快樂與及對港隊能取勝的期待。各參賽球隊也很滿意安排、沒有任何投訴。」

Maximilian Glas表示賽事場館設施完善並鄰近酒店，物流、交通、簽證安排都處理妥當，他也見證著中國香港代表隊的進步：「我看到港隊具備競爭力，當然要擊敗勁旅並非朝夕可以達到，但我們已明顯看到港隊的進步，並期待香港球隊在11月香港大師賽的表現。」

拉脫維亞男子隊球員卡華斯在2022年已參與過香港大師賽，他說主辦方在賽事組織工作方面持續進步：「比賽場地的環境、住宿安排、膳食都很好，各範疇都做得出色，完美﹗」

是次賽事場面熱鬧，公眾看台於周六、周日都曾出現座無虛席的場面，就如大型體育活動事務委員會主席吳守基於開幕禮致辭時稱，賽事要有觀眾才有價值。

市民張小姐受訪時表示，初次接觸 3x3 所以對比賽規則和賽事規模都感到新奇，認為有別於傳統五人籃球比賽，並為港隊可與世界級隊伍比拼感到自豪，期望香港能舉辦更多體育盛事，為城市增添活力。

FIBA 3x3 巴黎奧運資格賽獲大型體育活動事務委員會認可為「M」品牌活動。