世冠盃「歐洲名單」落實　阿仙奴讓位薩爾斯堡

阿仙奴喺歐聯8強出局之後，明年夏天舉行嘅全新世冠盃，歐洲區12隊名單亦全部誕生。奧地利班霸薩爾斯堡「意外」拎到最後一個參賽名額，相反阿仙奴就冇份參賽，失去至少5,000萬歐元獎金收入。

新版世冠盃有32隊參賽，歐洲有12個參賽名額，包括20/21至23/24球季4支歐聯盟主，以及8隊排名系數最高球隊(4年期)。阿仙奴出局前，原本有機會靠拎歐聯冠軍以獲得參賽資格，但佢哋被拜仁淘汰後，4強所有球隊本身都已有參賽權，名額就讓畀第9支排名系數最高球隊。

薩爾斯堡近4屆最叻都係入歐聯16強，點解可以壓倒巴塞隆拿、曼聯、阿仙奴同AC米蘭等名牌？原因係賽制規定，每個國家/地區最多只可以有2隊，以英超為例，佢哋已經有曼城同車路士2支歐聯冠軍參賽，所以唔會再有球隊靠系數排名參加，西甲、意甲、德甲、葡超都已有2隊出線下，就被奧地利嘅薩爾斯堡頂上。

世冠盃歐洲代表名單

車路士(英格蘭)--(20/21冠軍)

皇家馬德里(西班牙)--(21/22冠軍)

曼城(英格蘭)--(22/23冠軍)

拜仁慕尼黑(德國)

巴黎聖日耳門(法國)

國際米蘭(意大利)

波圖(葡萄牙)

賓菲加(葡萄牙)

多蒙特(德國)

祖雲達斯(意大利)

馬德里體育會(西班牙)

薩爾斯堡(奧地利)