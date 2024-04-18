放下！桃田賢斗宣布湯優盃後退出日本國家隊

日本羽毛球名將桃田賢斗宣布退出日本隊的計畫，這位29歲前世界一哥決定戰畢本月底展開的湯優盃後，便結束其國家隊生涯，但之後仍會出席其他球會的比賽，他坦言自從東京奧運前遇上車禍，令他難以恢復最佳狀態，特別是視力受影響更表現每況愈下。

桃田賢斗的羽壇人生可謂大起大落，2012年他勇奪世青賽及亞青賽單打金牌火速成名，橫空出世，也恃才傲物。2016年未到22歲的他已攀升至世界第2，但名成利就卻令他開始迷失，該年4月他被揭發違規賭搏，賠上了大好前途和里約奧運的黃金機會，停賽期間他的身心受到極大折磨。2017年解禁後他由零開始，打低組別賽事，逐步重建自己的存在，他甚至要買票觀看大賽，希望重拾那份動力，期待自己再戈爆發。

2018年是桃田再創輝煌，他將冷嘲熱諷化成推動力，亞錦賽勇挫諶龍而奪冠，乘勝於世錦賽再贏石宇奇，登基王座，兼在該年榮登世一。2019年他橫掃11項大賽錦標，創下單季擸走最多冠軍的紀錄，羽壇殺手之勢令對手敬而生畏。正當他準備在東京奧運「爭回」失去的一切之際，一場命懸一線的車禍令他下顎嚴重受傷，面部重創，視力打了折扣。即使最終能登奧運場上，但卻與獎項無緣，黯然退下。

儘管桃田賢斗之後欲捲土重來，不過傷患的打擊，令他的世界排弓台一直下滑，無法打進巴黎奧運。「我知道自己已無法回到最佳水平，回顧我在日本國家隊的歷程，已十分圓滿，往後我希望能協助其他人，及享受打球樂趣。」桃田表示。