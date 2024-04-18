李思穎向李慧詩取經捕捉賽求突破　李寧現身鼓勵

香港單車隊周四（18日）出席服裝贊助商簽約儀式並公布新戰衣詳情。港隊4月尾將到歐洲集訓及參與當地賽事，很大機會首次出戰奧運的李思穎期待盡快適應歐洲賽節奏，她亦透露已向李慧詩取經，希望改善捕捉賽問題。

中國香港單車總會於奧運大樓賽馬會演講廳宣布「bossini.X」成為港隊唯一服裝贊助商，贊助商非凡領越有限公司董事長兼行政總裁、前中國體操王子李寧亦有出席儀式，他期望香港單車隊獲新戰衣協助下，表現如虎添翼，並親自提筆祝願車手們「為港爭光」。

新戰衣經香港科技大學風洞測試，阻力可減少高達3%。2024 UCI國家盃場地單車賽加拿大米爾頓站日前落幕，巴黎奧運積分周期亦隨之完結。港隊「小女車神」李思穎於淘汰賽第5名，全能賽則未能發揮水準，以第20名完成，不過其奧運排名維持在第18名，將憑個人排名首次獲得奧運全能賽資格。連同男、女子公路賽名額，港隊於今屆奧運有望取得3張奧運入場券。

香港單車隊總教練達海飛表示，巴黎奧運資格將於4月21日確實，他表示人選亦有待落實，但他認為港將兼戰公路及場地單車項目機會不大：「這特別對年輕車手會有難度，如果他們參加過幾次奧運，那麼我會說可以，因為他們懂得怎樣面對。但奧運是另一個水平的比賽，來到奧運你會見到一些超級明星，你可能會在奧運村見到勒邦占士，你也要面對傳媒、做很多訪問，這種壓力肯定是不一樣。」他表示，作為新任總教練，場地單車僅獲一個奧運資格不是滿意結果，但會放眼下屆亞運，望帶領港隊衝擊亞洲前3，挑戰中國、日本。

李思穎直言不滿上站表現，她期望於歐洲集訓能改善問題：「近兩年我沒有一次在捕捉賽踩得好，這是全能賽的第一項，每次都令後面的項目好大負擔，希望自己盡快在這項有突破。捕捉賽其實似長距離的競輪賽，我有向Sarah（李慧詩）偷師，她教我過人的技巧，原來場地彎道如此重要，希望可以將所學實踐，歐洲集訓適應比賽節奏。」對於大有機會首戰奧運，她表示心情很期待，「不算太開心，因為近期表現不理想，希望之後每日訓練做到最好，奧運有更好表現，公路資格方面，我都會努力爭取。」港隊賽程緊密，大軍將於下周出發到歐洲集訓及比賽，其後5月中出戰亞洲公路錦標賽，7月再到意大利比賽。