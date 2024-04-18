FIBA 3x3 巴黎奧運資格賽　逾百義工體驗大賽收穫豐富

逾百名年齡由16歲至55歲、各具所長的義工按活動需要獲分配到不同崗位。

【特約報道】FIBA 3x3 巴黎奧運資格賽在剛過去的周日落幕，除了主辦單位M1 Group與FIBA的專業團隊通力合作、確保賽事順利運作，義工的參與和服務亦不可或缺，來自不同背景、專業的義工親身體驗了國際體育大賽、收穫豐富。

是次賽事的義工由中國香港體育服務協會負責統籌招募、聯絡、行政安排、面試、簡介和現場運作，逾百名年齡由16歲至55歲、各具所長的義工按活動需要獲分配到賽場、熱身場、3x3 Village、嘉賓接待和賽場管理等崗位。

目前為康體管理課程學生的蔡林達、張志誠，在不同崗位上實踐所學，並得到了在課本、理論以外的實戰經驗。「這次賽事是接觸世界各地籃球員的寶貴機會，他們在眼前比賽，感覺好震撼。」蔡林達表示，在VIP接待、熱身場和嘉年華的崗位上，見識到大型活動的安排，對其將來籌辦活動很有幫助，而在場地管理協助FIBA團隊的張志誠，也在這次賽事加深了對體育盛事運作的認知。

大學修讀醫療化驗的梁巧澄，去年在FIBA 3x3 世界巡迴賽—香港大師賽負責比賽場地支援，這次巴黎奧運資格賽則於熱身場服務各隊，她指這次賽事各項工作相當嚴謹，參與的機構、單位更多：「妥善處理他們的需求和安排，亦要尊重各地文化，鎮定處理各類問題，這不是一般活動所能學到的，這次收穫的確豐富。」

義工團隊之中也不乏籃球以至各項運動的參與者，目前為中學生的司徒芷晴是全港運動會游泳項目獎牌得主，小學時已擔任維港渡海泳工作人員，這次就以隨隊義工身份服務波蘭女子隊，更透過與球員交流得到啟發。

「波蘭女子隊其中一位球員告訴我，她小時候遭仰慕的運動員不友善對待，從而啟發了她要善待支持者，這樣我也學到及要謹記，運動員在專注於自己的專業後，也要顧及他人感受、珍惜每個人的支持。」她說。

FIBA 3x3 巴黎奧運資格賽獲大型體育活動事務委員會認可為「M」品牌活動。