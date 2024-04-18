【歐霸盃】阿特蘭大先下手為強

今晚歐霸盃8強次回合，阿特蘭大返主場再鬥利物浦。首回合阿特蘭大作客爆冷贏3比0，雖然「紅軍」過往上演過唔少「驚天逆轉」，可惜佢哋近況嚴重下滑，加上阿特蘭大有備而來，唔會輕易畀「紅軍」得逞，趁客隊急於進攻，更大有機會搶先入波，博主隊第一隊入球好路。（Now 643周五凌晨3時直播）

高普宣布教埋利物浦今季就離隊，球隊上下當然想盡量捧盃做告別禮，可惜「紅軍」本身兵源不足，搏到季尾終於疲態畢露，8強首回合主場吞阿特蘭大3蛋後，上場聯賽竟然又輸畀水晶宮，英超同歐霸盃兩條戰線爭霸面臨崩潰，今仗遠征意大利只能盡地一煲，形勢上焗住要盡早搶攻。不過「紅軍」今季初段經常「發夢」，早早就落後對手，加上防守不穩，連續9場比賽都有失波，就算有迪亞高祖達等主力復出，空群出擊搶攻下，後防漏洞只會更大。

阿特蘭大踢法機動，進攻效率甚高，佢哋踢穩守突擊更屬拿手好戲，對上5場賽事有4場率先拎到入波，前鋒施卡馬卡連續3場入波，加上盧卡文同迪基拿尼等高速球員，有力殺利物浦一個措手不及，一於撐阿特蘭大先入波。

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