希斯基：鳳凰靠穩健防守爭冠

紐卡素噴射機在今季澳職的整體表現未如理想，但他們近兩仗全勝，來到季尾階段似乎有所回勇，我預期他們會跟爭標份子威靈頓鳳凰傾力一戰。

我一直都提到，紐卡素噴射機在缺乏資金，以及陣中擁有太多年輕球員的情況下，難以跟其他球隊作出周旋，然而在今季仍有一些表現令人感到欣慰的地方。當球隊陷入困境的時候，你就需要有一位得分射手出來擔起重任，其中史譚迪路普路斯今季一共攻入16球，表現十分出色。

如果缺少了史譚迪路普路斯的入球的話，我的舊東家將會在聯賽榜排更低的位置。他於禁區內相當具入球觸角，毫無疑問是陣中表現最為突出的球員，並於最近擊敗FC悉尼及布里斯班獅吼的賽事中都有入球進帳，故他會是今仗其中一位我會留意的球員。

威靈頓鳳凰今季表現十分好，暫時跟中岸水手同分兼並列聯賽榜榜首位置，現正全力爭奪球會首個常規賽冠軍。

其實，鳳凰是前9位球隊中入球最少的一隊，不過他們擁有整個聯賽的最佳防守表現，亦成為他們今季取得成功的主要因素。他們是一支相當具組織性及難以被擊破的球隊，所以我認為領隊伊泰利安奴絕對功不可沒。

雖然上季首席射手奧斯卡沙華達飽受傷患困擾，但經驗豐富的巴巴路西斯交出了好表現，今季一共攻入11球及交出多個助攻，因此我會視他為威靈頓鳳凰今仗的重要人物。

至於防守方面，我預期威靈頓鳳凰今仗會交出穩固的表現，如果他們能夠凍結史譚迪路普路斯的話，我認為他們將可以獲勝而回。