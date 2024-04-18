林大輝女籃挑戰強權　隊長廖詠琪：想畢業前贏協恩

林大輝中學於精英賽連續兩年殺入決賽，最終今年以35：50負於協恩中學。雖然兩次皆無緣冠軍，但由去屆的51分之差大敗，到今次的15分差，對林大輝女籃來說已是一大躍進，隊長廖詠琪期待於Panasonic賽再次挑戰協恩：「好想在畢業前贏她們一次！」

林大輝中學延續上屆氣勢，4強反勝女拔闖進精英賽決賽。為了這場冠軍戰，她們早早備戰，更去了兩次集訓，最終林大輝屈居亞軍。時隔兩個月說起這場比賽，隊長廖詠琪心情仍然激動：「我們日練夜練，一心就是想贏協恩。上年我們輸51分，今年輸15分，進步了很多，證明這段時間的努力沒有白費。」

來到本學年最後一個大賽，廖詠琪直言球隊目標如一：「協恩在學界稱霸了很多年了，我們的目標是努力嘗試贏她們一次！當然前提是先打進4強才有機會入決賽，今屆隊中有不少中六球員，下年就會『大換血』，所以今次一定會搏到盡！」

文：余樂詩

林大輝中學女籃

教練：陳翊麟、陳曉峰

其餘球員：廖詠琪、何凱晴、鄭思睿、施晞嵐、朱寶恩、陳悅心、劉倬熒、鄭禧僑、黃洛謠、陳錦瀅、秦心悅、劉伊嵐、李巧怡、譚愷翹

本學年成績：沙西區冠軍、精英賽亞軍