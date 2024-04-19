石偉雄勢奪巴黎奧運入場券　勁敵卡塔爾世界盃包尾

香港跳馬王子石偉雄周四（18日）晩出戰體操世界盃卡塔爾站，在男子跳馬項目未能躋身決賽，排名第10，然而其主要對手伊朗的奧法迪（Mahdi Olfati）今站包尾，令石仔有望在奧運排名上反超對手，取得巴黎奧運資格，繼2012倫敦及2020東京奧運後第三度征戰。

一連四站作為爭逐巴黎奧運資格的世界盃，在卡塔爾進行煞科，石偉雄在預賽首跳試圖一搏以「李世光跳」出戰，可惜出現失誤只獲得13.366分，而第二跳則獲得14.333分，總平均分為13.849分排名第10，未能躋身決賽。另一位港將吳家祺則以平均分13.066分排名20。

由於四站世界盃將計算最佳三站成績的頭兩名選手，可獲巴黎奧運入場券，而過去三站當中，石仔曾奪得1銀1銅已袋走60分奧運積分，加上今站的前三名運動員已獲得奧運資格，加上意大利選手亦已在團體賽出線，扣除4人後，石偉雄可獲得第6名的14分，換言之，3站得74分，已超過今站包尾而原本領前的伊朗選手奧法迪。

目前仍待卡塔爾站世界盃結束後，國際體操聯會計算積分，再作公布。