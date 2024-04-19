利華古遜破紀錄44場不敗　4強搵羅馬報仇

周五(19日)凌晨歐霸盃8強次回合，利華古遜作客以1比1逼和韋斯咸，兩回合合計仍然贏3比1，晉身4強，將遇上「仇家」羅馬。呢支德甲冠軍各項賽事已經保持44場不敗，打破祖雲達斯嘅紀錄，成為踏入21世紀以來，歐洲10大聯賽最長不敗球隊，向「三冠王」目標進發。

利華古遜首回合贏2比0，今仗去到倫敦比賽，開賽13分鐘就落後，被韋斯咸前鋒米查利安東尼奧近門頂入。雖然利華古遜表現欠佳，但仍然喺89分鐘由後備上陣嘅謝利美費林邦射入靚波扳平，將各項賽事連續不敗紀錄增加至44場，合共取得39勝5和。利華古遜早前已提早奪得今季德甲冠軍，並晉身德國盃決賽，對乙組仔凱沙羅頓，捧盃機會高唱入雲。

利華古遜要成為「三冠王」，最高難度係爭奪歐霸盃，佢哋今屆4強重遇羅馬，雙方曾於上屆4強交鋒，利華古遜兩回合合計以0比1不敵當時由摩連奴執教嘅羅馬。「寸王」今季被炒魷，羅馬由迪羅斯接手領軍愈戰愈勇，並喺歐霸盃8強淘汰AC米蘭，迪羅斯同利華古遜教練沙比阿朗素都係「80後」少帥，勢必有激鬥。