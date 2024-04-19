亞錦賽周六香港開打　奧運獎牌得主搶先登場

「亞洲柔道錦標賽2024」將於明天(20日)起一連四天在九龍灣國際展貿中心匯星上演，36支隊伍近300名精英已經準備就緒，力爭亞洲殊榮，同時多位奧運代表也為不足100日開幕的巴黎奧運作最後衝刺！首天賽事更有上屆東京奧運銀牌率先亮相，賽事免費入場，市民撐港隊之餘，可感受一下高水平的較量。

比賽共設男女子共14個級別，而壓軸賽日將進行男女子混合團體賽，由於今屆賽事作為巴黎奧運計分賽之一，是亞洲運動員爭取登上奧運列車的關鍵一戰，而且也是他們在7月進軍巴黎前的一次重要熱身。

港隊今次派出4男3女出戰，當中女子48公斤以下級已穩取奧運資格，並期望可以男子81公斤以下級別再多添一個奧運席位。比賽首天將決出男女子共五面金牌，港隊將會出戰當中女子48公斤以下級、女子57公斤以下級及男子66公斤以下級別，而值得留意是男子60公斤以下級別，會有中華台北的東京奧運銀牌得主楊勇緯出戰，他也是寶島在今屆巴黎奧運的希望，剛在法國結束針對性集訓的他會以頭號種子在香港亮相，並作訓練檢視。

至於在云云參賽隊伍當中不乏世界級強隊包括日本、南韓、烏茲別克、蒙古、哈薩克等，他們在今屆奧運已穩奪超過半數的入場券，特別是日本隊已奪得14個項目的所有奧運資格，當中已入圍女子70公斤以下級別的新添左季，以及女子78公斤級並已連贏2022至2024年IJF大滿貫金牌的高山莉加均落實來港，而兩位在女子78公斤以上級別的新星20歲新井万央及23歲素根輝都值得留意，她們均已入圍奧運資格，並力爭一個奧運代表席位。

近年在世錦賽屬於頂級隊伍的哈薩克更派出7位奧運代表出戰，相信是寓賽於操，為衝刺巴黎作熱身，當中女子48公斤級的Abiba Abuzhakynova是2022年世錦賽銅牌得主，而這個級別正是港隊的主項之一，兩位港將王嘉莉及何樂怡將試圖挑戰，力爭以主場之利爭取佳績。

柔道亞錦賽賽程:

20/4(周六) 9:30初賽/16:30決賽

男子60公斤以下級、男子66公斤以下級、女子48公斤以下級、女子52公斤以下級、女子57公斤以下級

*21/4(周日) 10:00初賽/16:30決賽 (東網ON.CC將直播決賽賽事)

男子73公斤以下級、男子81公斤以下級、女子63公斤以下級、女子70公斤以下級

22/4(周一) 10:00初賽/16:30決賽

男子90公斤以下級、男子100公斤以下級、男子100公斤以上級、女子78公斤以下級、女子78公斤以上級

23/4(周一) 10:00初賽/16:30決賽

男女子混合團體賽

中國香港代表隊運動員名單：

男子組：

男子 66 公斤以下級別 蔡學正、王嘉祺

男子 73 公斤以下級別 麥康年

男子 81 公斤以下級別 李玨穎

女子組：

女子 48 公斤以下級別 王嘉莉、何樂怡

女子 57 公斤以下級別 楊樂琳