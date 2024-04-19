世盃外 港隊初選43人集訓 保頓小將杜俊暉首獲召

港隊6月將出戰2026世界盃暨2027亞洲盃聯合外圍賽第二圈賽事，足總周五（19日）公布43人初選名單，其中效力英甲球隊保頓青年軍的杜俊暉首度上榜，此外馬希偉、吳宇曦及周子謙等小將都有分入選。

港隊主教練莊恩安達臣於今次初選集訓名單，除了召入一班常規主力外，初選名單亦多位年輕新力軍入選，包括馬希偉、吳宇曦及周子謙都有份被徵召，其中小將杜俊暉引起關注。其中年僅18歲的杜俊暉出生於香港，能夠勝任右閘及右中場位置，現時效力保頓U18，並曾為球隊在英格蘭青年足總盃披甲。

將於5月28日將展開本地集訓的港隊，暫時於E組取得1和3負成績，球隊6月5日將先於香港大球場迎戰伊朗，去到6月11日再作客挑戰土庫曼。

港隊43人初選名單

門將：葉鴻輝 (東方)、保羅 (傑志)、伍瑋謙 (冠忠南區)、謝家榮 (大埔)

後衞：杜俊暉 (保頓)、孫銘謙 (滄州雄獅)、鐘樂安、黃梓浩 (東方)、周緣德(河南隊)、周子謙 (港會)、陳晉一、費蘭度、艾里奧、羅梓駿 (傑志)、李毅凱、杜度、徐宏傑、余煒廉 (理文)、茹子楠 (梅州客家)、梁諾恆 (浙江隊)

中場：林衍廷 (標準流浪)、馬希偉、余在言 (東方)、鄭展龍、陳俊樂 (傑志)、趙聡悟 (冠忠南區)、張憙延、顏樂楓、黃威、胡晉銘 (理文)、顏卓彬 (深水埗)、陳肇鈞 (大埔)

前鋒：劉智樂 (標準流浪)、林樂勤 (均業北區)、吳宇曦、黃皓雋 (東方)、米高 (恩高斯達特)、祖連奴、潘沛軒 (傑志)、艾華、史提芬彭利拿 (冠忠南區)、艾華頓 (理文)、安永佳 (深圳新鵬城)