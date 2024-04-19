港超聯　3分大過天！理文唔放過港會

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（20日）尾場，理文坐鎮將軍澳運動場迎戰港會。「黃黑軍團」周中擊敗標準流浪後重登榜首，為保領先優勢，是役面對聯賽連輸兩場的港會，隨時再大開殺戒。（周六晚上6時開賽）

「黃黑軍團」上輪周中擊敗標準流浪後，重返積分榜一哥位置，球隊4日內要應付第2戰，對此主教練曾昭達表示緊密賽程，不會動搖球隊爭勝心。重奪爭標主動權後，曾昭達承認需要學懂如何處理壓力：「呢幾日會注重恢復，但3分係一定要攞到，球隊要成長將壓力變成動力，希望我哋今年嘅努力係值得。」李毅凱上場領紅要停賽，意味理文後防將變陣，好消息是顏樂楓坐完波監，是役重返大軍名單。

聯賽錄得兩連敗的港會，首循環以0比4不敵「黃黑軍團」，李俊諺（Ryan）希望球隊保持集中，以免在早段就因失誤導致落後：「理文一開波就會搶攻，所以我哋要避免失誤同埋喺禁區附近輸死球，如果再好似首循環咁開波冇耐就失兩球，就好惡踢。」Ryan又指理文剛於周中應付對流浪的聯賽，認為港會體力上有優勢，盼加強壓逼，令對手較難從容組織埋門。陣容方面，白星馳累積10張黃牌，要停賽兩場。