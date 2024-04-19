港超聯　關鍵一戰！大埔傑志再鍊過

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周六（20日）「中銀人壽香港超級聯賽」迎來重頭戲，由「3哥」大埔主場迎戰「2哥」傑志。兩隊賽前雖相差7分，但「綠戰士」少踢兩場，仍有力後來居上；「藍鳥」上季來到大埔運動場全失3分，為免重蹈覆轍，相信今場定必謹慎應戰。（on.cc東網周六下午3時免費直播；港台電視32周六晚上10時播映）

「綠戰士」上場擊敗深水埗後，聯賽已錄得4連勝，去到聯賽下半程仍保留住爭標機會，主教練李志堅不忘感謝球員的努力。兩軍月初曾在「賽馬會菁英盃」4強碰頭，今次聯賽再碰頭，大埔主教練李志堅認為彼此人腳會有不同，對手傑志實力會更加強：「人腳上我哋可能會好咗，但傑志出戰聯賽可以用嘅球員都多啲，整體實力會比我哋更強。」陣容方面，馬高斯山度士上場被收起，今場有望重返大軍名單。

大埔守將謝臣近期重返正選大軍，更曾出任中後場不同位置，這位巴西外援表示無論踢中堅及防中都不介意，只希望為球隊達成目標。他續指今場對決非常關鍵：「如果我哋今季想有所成就，呢場波會非常重要，亦會係好大嘅挑戰。」

傑志上場雖大勝均業北區重返勝軌，但主力基爾頓因累積10面黃牌，今場須要停賽。中場陳俊樂承認有一定影響，但指球隊連日來集中精神備戰，相信屆時能維持出色發揮，同時他又強調需要做好防守：「大埔近況好好，佢哋強項係高空波，我諗到時會不斷高空轟炸，防守頭槌、Second ball要更加集中。同埋都要提防倒戈的陳肇鈞、盧卡斯。」

明加索夫因傷缺陣下，翼鋒伊高沙托尼連續3場聯賽擔正，他坦言重返左翼位置後，自己踢得更得心應手，狀態亦逐漸提升，希望今場可幫助「藍鳥」順利贏波：「要攞冠軍就要贏足咁多場，嚟緊最後5場波會當決賽咁踢。不過大埔防守好出色，尤其兩名巴西中堅非常穩陣，暫時係聯賽失波最少球隊，我哋進攻一定要保持耐性。」

【兩隊預計正選陣容】

大埔

門將：94.謝家榮

後衞：26.李家豪 33.加比爾 14.馬高斯山度士 99.鄭子森

中場：16.陳肇鈞 12.謝臣 23.蔡立靖

前鋒：7.馬卡雷拿 11.盧卡斯 80.鍾偉強

傑志

門將：1.王振鵬

後衞：15.羅拔圖 26.羅素 5.艾里奧 95.陳晉一

中場：17.米基爾 4.查理史葛 16.陳俊樂

前鋒：89.恩查 27.迪美路夫 8.伊高沙托尼