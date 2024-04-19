田中鬥莉王：東南亞打吡　越南可連勝

馬來西亞首場分組賽以0:2不敵烏茲別克，所失兩球都是自己失誤所致，相信他們將會對此感到失望。

儘管如此，馬來西亞於進攻方面其實表現不錯，就算面對其中一支冠軍熱門球隊，都成功製造到一些入波機會，所以今仗他們於防守方面定要表現得更加緊密，以確保球隊不會再次出現先失球的情況。

馬來西亞今仗再敗一仗的話，基本上於今屆U23亞洲盃可以宣布出局，故此，他們定要在執行反擊攻勢時表現得更加有效率。我認為琛蘇甸將會是球隊這方面的關鍵人物。

越南第1場分組賽以3:1勇挫科威特，成功取得控球權，同時建立出相當好的小組搓傳攻勢，表現令人眼前一亮。

科威特差強人意的防守表現也間接幫助越南贏波而回，但越南其實亦能把握到製造出來的機會，將它們轉化為入球，絕對值得稱讚。

今場東南亞打吡大戰肯定會是一場硬仗，我認為門將及隊長關文准，將要擔任控制防線的重要角色。前線進攻方面，在對科威特時成功爆開對方防線並替球隊攻入第1球的阮文松，大家在今仗將要留意他的演出。

我認為雙方的走勢將會決定今場比賽的勝負，我預計越南今仗可以笑到最後，再次全取3分。