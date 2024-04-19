祖高爾：曼城反彈決心成劏「車」關鍵

曼城衞冕三冠王的美夢在本周破滅，周中在歐聯8強慘被皇家馬德里淘汰。然而，英超和英足盃雙冠王仍掌握在自己手中，這將是哥迪奧拿在周六對車路士的賽前向其球隊傳達的信息。

如曼城在周中歐聯晉級，車路士將是這場英足盃4強戰的熱門，事關曼城必需輪換。我認為哥迪奧拿會優先考慮英超和歐聯，所以我們本應看到一支「較弱」的曼城出場。但隨着曼城於歐聯出局，哥迪奧拿望球隊能夠以積極正面的結果迅速反彈，避免士氣受打擊而無法繼續前進。

儘管曼城在周中輸波，但佔據上風，創造了不少機會，可惜遇上頑強的皇馬，無法攻破對方經驗老到的防線。今場面對的車路士，除了堤亞高施華以外，再沒其他如此豐富經驗的球員，所以如曼城能創造出對皇馬時的入球機會，他們的入球肯定多於1球。

車路士在各項賽事已8場不敗，以最好的狀態進行今場比賽。本來打入英超前6看似是不可能的任務，但最近的火熱狀態令希望重燃，而且這支球隊在相當關鍵的季尾時間火力全開，有可能在普捷天奴帶領下安全度過一個不穩定的球季。

最近車路士狀態回升，很大程度上與高爾彭馬的出色表現有關。在這幾個星期，我一直談論車路士和曼聯嚴重依賴年輕球員來自救，高爾彭馬獨挑大樑支撐著車路士，其他球員如尼高拉斯積遜、馬度基、馬路古斯圖及干拿加歷查等的表現也有所改善，我在他們對愛華頓的比賽中注意到了一些有趣的事情。

首先，堤亞高施華在最近幾仗的表現助他們度過難關，但最讓我感興趣的是摩西斯卡些度對愛華頓的出色表現。這無疑是他今季加盟後的代表作，令人驚訝的是他獨自擔任單防中的效果異常地好。在安素費南迪斯缺陣下，干拿加歷查擔任防守和進攻之間的混合角色，高爾彭馬繼續踢10號位，意味着卡些度獨自鎮守防守中場區域，這是他最理想的發揮配置。考慮到他們在中場區域的天賦，如對曼城時他們能重複這一個陣容配置，將是勇敢的舉動，但這確實能讓干拿加歷查和高爾彭馬踢得更前，這點正正是車路士在今季聯賽兩和曼城中做到的事情。

儘管曼城在周中踢足120分鐘而筋疲力盡，但我認為哥迪奧拿確保不輸波的動力將是最終跨越車路士的關鍵。我預計車路士有能力威脅曼城，但就像之前的英聯盃決賽一樣，我認為經驗更豐富的一方將成為最後贏家，因此預計曼城最終能獲勝晉級決賽。