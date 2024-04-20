名師開班教授俄式芭蕾　Miss Maryna想年輕人感受真樂趣

【特約報道】只要找對地方，誰都可以發光。來自白羅斯的瑪利娜莎拉達（Maryna Zalatar），年輕時因傷未能延續成為職業舞者的夢想。近年她將傳統俄羅斯式芭蕾舞教法帶來香港，成為本地為數不多具相關資歷的導師，她只希望讓更多年輕人發掘出對芭蕾舞的真愛，感受芭蕾舞的樂趣。

Miss Maryna7歲接受訓練，從此與芭蕾舞結下不解緣：「我嘅家鄉城市只得一間芭蕾舞學校，每次去上堂來回都要兩個鐘，但我好快就愛上芭蕾舞。」Miss Maryna的天賦好快被發掘，並獲推薦入讀白羅斯國家舞蹈學院，接受專業訓練：「每個星期我要練習6日，學習鋼琴、音樂、藝術歷史、芭蕾舞歷史及法文，我哋會有好多表演，每班最出色嘅學生，會被選中與職業舞蹈員一齊參加演出，我哋認識所有嘅舞者，課餘時間就會去睇佢哋表演，仲會問佢哋攞簽名。」

立志做導師負笈莫斯科

可惜經過8年訓練後，Miss Maryna不幸背部嚴重受傷，導致不能再參與演出。自此，她立志成為芭蕾舞導師，隻身到「芭蕾舞之都」莫斯科，入讀莫斯科大劇院芭蕾舞學院（The Bolshoi Ballet Academy）主修芭蕾舞教育及排舞，最終在2012年完成碩士課程。

14年導師生涯至今，Miss Maryna曾在白羅斯、中國內地及香港任教，她亦觀察到本地和歐洲芭蕾舞文化有頗大差異：「歐洲小朋友因為鍾意而去學跳舞，不過喺香港，芭蕾舞只係一種課餘活動，好多學生係為咗應付考試、攞證書或增加入名校嘅機會而去跳舞，呢個想法令我感覺好傷心。」

對Miss Maryna而言，芭蕾舞除了是一種表演藝術，還包含音樂、繪畫及戲劇等元素：「我哋學習、訓練，再為表演去綵排，喺華加諾娃經典訓練法嘅教室內，學生喺9歲前都唔需要考試，而我堅信想取得進步，考試唔係必要。」近年她來港成立Elite Ballet School，她在課堂採用俄羅斯傳統華加諾娃芭蕾舞訓練法（Vaganova method）的精髓，意味學童在9至10歲，只會關注發展伸展、柔韌度、跳躍及音樂感等基本功。Miss Maryna說讓學員愛上芭蕾舞，就是她教跳舞的宗旨。

困難重重感激丈夫力撐

Miss Maryna為主理芭蕾舞教室遇上不少挑戰，努力的背後少不了家人的支持，其中就包括其丈夫、三項鐵人前港隊代表勞証顯（Ivan），Maryna表示：「老公一直對我支持，冇咗佢幫手，我係冇可能開到自己嘅工作室。佢對運動訓練嘅熱誠，同我對芭蕾舞嘅愛好相似，我哋都知道要堅持各自嘅愛好係幾困難，但我哋依然唔放棄。」

近年轉換跑道成為教練的Ivan，平時也會抽空為Miss Maryna幫手，他形容芭蕾舞教室內的小朋友，讓他回想起過往田徑班的學生，並表示認同Miss Maryna的教育理念：「Miss Maryna嘅教育背景喺香港好難得，香港地好多人一味讀書，連興趣都冇埋，呢種諗法我唔同意。我自己以前都教咗小朋友田徑好多年，但因為疫情停晒，幫助Miss Maryna發展芭蕾舞教室，都算圓咗自己嘅心願。」

不少家長都很認同Miss Maryna的教學理念，已經在Elite Ballet School學習逾一年的Jaylene已愛上了芭蕾舞，其媽媽Purple對於Elite Ballet School的小班教學安排感滿意：「我嘅小朋友試過唔同嘅興趣班，同埋唔同嘅芭蕾舞班，以前小朋友會感覺被忽視，可能因為老師冇辦法照顧每一位學生，或者只係專注幾位有天賦嘅學生。」她認為小朋友除了在課堂學習跳舞之外，也有不少其他收穫：「我嘅小朋友已經喺度超過1年，佢從來都唔會話唔想嚟上堂。小朋友可以開心享受之餘，同時學到溝通嘅技巧，我發現Jaylene參加咗Miss Maryna嘅舞蹈班後，自信心大咗，個人都大膽咗，變得更加外向。」

有家長亦稱讚Miss Maryna非常貼心及有愛心，會錄低每次課堂的經過，家長即使不在現場，都能夠見證小朋友的進步，學員Lucie的母親Zlatina對此安排表示歡迎：「我好欣賞Miss Maryna嘅職業態度，佢為教導學員做足準備，我哋家長亦可以透過影片同照片，了解小朋友學習嘅進度，見到佢一直進步係好開心。」

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