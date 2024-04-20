施丹人生交叉點　曼聯拜仁二揀一

根據歐洲各大傳媒報道，法國名帥施丹即將出山，當中以德甲勁旅拜仁慕尼黑最大機會聘請佢執教，但施丹亦密切留意曼聯動向，唔排除取代坦哈格，成為紅魔鬼領隊。

拜仁慕尼黑教練杜曹將於今夏離隊，由於新帥人選之一嘅拿高斯文已經同德國足總續約至2026年世界盃結束，法國《隊報》爆料，指拜仁將候選新帥名單縮減至兩人，包括施丹及奧地利國家隊主帥蘭歷克，當中以施丹作為首選。

拜仁慕尼黑具備爭標實力，亦符合施丹要求，但呢位51歲前皇馬教練唔識德文，可能影響佢去當地生活，對於是否接受拜仁邀請，仍然存在疑慮，所以仲未正式同拜仁方面傾合約細節。

另一方面，曼聯好大機會今夏換帥，盛傳施丹都係目標人選之一，英國《太陽報》指施丹傾向於執教曼聯，多過拜仁慕尼黑，但由於紅魔鬼主帥坦哈格去留仍未有定案，所以佢暫時只能持觀望態度。

拜仁另1位新帥人選蘭歷克本身係德國人，言語及文化方面唔成問題，但佢教波往績未達拜仁要求，如果請佢執教，都只屬過度性人物，可能只會領軍一季，等明年再斟利華古遜教練沙比阿朗素。