祖雲達斯又失分　阿里基暗示走人

周六(20日)凌晨意甲爆出冷門，祖雲達斯上半場落後2球劣勢下，最終只能作客逼和卡利亞里2比2，連續2場失分。祖記教練阿里基極度不滿球隊表現，話上半場應該換走11位正選球員，甚至要換埋自己，似乎暗示今季結束後會辭職。

排第3位嘅祖雲達斯對住下游球隊卡利亞里，卻佔唔到優勢，戰至28分鐘，更加因為中堅基爾臣比爾馬喺禁區內犯手球，被吹罰12碼，卡利亞里由加坦奴主射入網打開紀錄。

僅過6分鐘，祖雲達斯防線又出錯，被卡利亞里前鋒路雲保獲得單刀機會，門將施捷斯尼出迎撲跌對手，再次被判罰12碼，耶利文拿主射入網，為卡利亞里領先至2比0。值得一提，今仗係施捷斯尼第400場歐洲5大聯賽上陣，包括132場英超，268場意甲，但卻連失2球。

換邊之後，祖雲達斯先至如夢初醒，由杜辛華荷域主射罰球入網，追至1比2，加上87分鐘卡利亞里中堅艾拔圖杜辛拿擺烏龍，驚險逼和2比2。賽後祖記教練阿里基猛烈批評球隊表現：「如果講上半場，我可能要換走所有人，甚至包括我自己，我哋犯下技術性錯誤，全場比賽，除咗杜辛華荷域入波之外，其他時間毫無可取之處。」

祖雲達斯將於下場意大利盃4強次回合作客拉素，祖記首回合領先2比0，形勢佔優，球隊最終能否捧盃，成為阿里基可唔可以留任一大決定因素。