港超聯　地區打吡打甩髀！

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（20日）在香港仔運動場舉行1場「地區打吡」，冠忠南區坐鎮主場對深水埗。主隊派出冨樫凌央及佐佐木周控制中場，李小恆聯同陳傲軒負責側擊，支援積遜攻堅；深水埗方面，小田倉康太和拿亞鎮守中路，倒戈的蘇沙擔正，為鄧嘉輸送彈藥。（on.cc東網周六下午3時按次收費直播）

冠忠南區正選：

25 伍瑋謙 [GK]

4 川瀨浩太

6 基斯

8 李嘉耀

11 佐佐木周 [C]

12 杜馬思

16 翟廷峯

17 李小恆

28 陳傲軒

33 冨樫凌央

90 積遜

深水埗正選：

1 梁興傑 ［GK］

10 蘇沙

13 彭靖揚

15 尼高拉斯

20 波比

22 小田倉康太

24 顏卓彬［C］

41 梁星耀

72 拿亞

77 張廣然

99 鄧嘉

冠忠南區後備：

1 蔡子濤 [GK]

31 顏翱天 [GK]

7 史提芬彭利拿

13 梁祐維

15 黎格爾

18 艾華

19 趙聡悟

20 游卓峰

22 陳潤潼

23 容昊

24 鞠盈智

26 陳凱柏

深水埗後備：

28 戴廷匡 ［GK］

31 李溢晉 ［GK］

2 楊學敏

3 劉家城

4 基奧

9 鄧子均

16 張志昊

17 黃琛喆

18 林保

21 陳灝

23 奧斯卡

95 利焯楠

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（20日）假香港仔運動場上演「地區打呲」，由冠忠南區主場迎戰深水埗。南區為延續聯賽不敗走勢，今場地頭出擊3分志在必得，深水埗今季對南區往績處下風，但經過人腳調整，或有更多本錢締造驚喜。

南區今季連同盃賽，已與深水埗對賽4次，錄得3勝1負，但主教練楊正光認為對手季中增兵後，已不可同日而語，提醒球員要小心應付：「今季我哋試過喺『足總盃』輸畀深水埗，加上佢哋嘅人腳愈執愈好，同上半季完全唔同講法，希望可以限制鄧嘉發揮，唔好畀對手偷到雞。」「光Sir」續稱球隊最近把握力未如理想，會就此作針對訓練，盼今場有所改善。

上場聯賽對流浪射入12碼，助球隊驚險取勝的史提芬彭利拿，有信心今場能全取3分，衝擊更高聯賽排名：「經過大半季摸索後，我哋對點樣用地面推進打穿對手防線，愈嚟愈熟練，而且教練團為呢場做足部署，只要大家發揮水準，應該可以攞哂3分。」

深水埗上場以1球僅負前列份子大埔，主教練陳浩然認為球隊發揮並不差，今場遇積分榜前半版的南區，深水埗必定力爭要再踢士氣波，「陳Sir」表示：「作為一支中下游球隊及區隊，最緊要係踢出精神面貌，我哋唔係場場都贏到，但一定會博盡，希望下次會踢出令球迷滿意嘅比數。」上場領紅的宋柱浩要坐波監無緣披甲，季中來投的蘇沙則有機會倒戈。

深水埗今季曾在「足總盃」淘汰南區，惟梁星耀認為過往賽事難以做準，每場比賽都是逐場計。他指出南區有多方面需要加以提防：「 對南區最大挑戰，係佢地中後場制空能力好好，兩邊翼鋒單對單能力強，呢兩樣野相信對好多球隊都係要提防。」