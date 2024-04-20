柔道亞錦賽九展上演　王嘉莉失準首圈止步

「2024亞洲柔道錦標賽」周六（20日）假九龍灣國際展貿中心展開，賽事作為巴黎奧運積分賽吸引不少世界頂尖選手參賽，杭州亞運港隊代表王嘉莉意外首圈止步。

香港隊派出7名選手參加今次賽事，其中2月於突尼斯非洲公開賽勇奪亞軍的香港代表王嘉莉周六於女子48公斤以下級別登場，惟首圈意外不敵世界排名低20位的土庫曼19歲選手Kurbanay Kurbanova，無緣晉級。

世界排名53王嘉莉原定於今次賽事爭取奧運積分，賽後她不禁失望落淚，更向支持自己的人道歉：「不滿意自己的表現，感覺只發揮到2至3成水準。可能主場比賽，加上之前贏過對手兩次，所以自己有點壓力，賽前非常緊張。年頭集訓和她對打過，發現她的力量強了，加上她研究了一些新招式，雖然賽前我有預備，但最後亦應付不到。」王嘉莉暫以711分擁有巴黎奧運亞洲洲際資格，她期望於5月世錦賽前盡快改善問題，爭取更多奧運積分：「希望盡快調整，加強力量和體能，臨場心態亦要準備得更好。」

王嘉莉的弟弟王嘉棋同日出戰男子66公斤以下級別，首場因沙地阿拉伯選手Mounis Hawsawi缺陣而不戰而勝，其後他以0：1憾負烏茲別克Sardor Nurillaev。王嘉莉坦言，弟弟雖然比她年紀小5年，但大家都很明白對方，所以比賽時有他在會覺得很安心，賽後王嘉棋亦不忘為姊姊打氣：「見到她突破了不少樽頸位，到現在一樣熱愛柔道，我都好開心，會向她學習。希望她保持平常心，不必太緊張，發揮自己就可以。」

同日，香港代表蔡學正於男子66公斤以下級別首圈遭吉爾吉斯選手Kubanychbek Aibek Uulu淘汰，另外何樂怡在女子48公斤以下級別不敵南韓的巴黎奧運代表李慧郷，16強止步，楊樂琳亦在女子57公斤以下級別次圈不敵阿聯酋的Altantsetseg Batsukh。周日比賽亦有港隊成員登場，亞運代表李玨穎將出戰男子81公斤級以下級別，另有麥康年出戰男子73公斤以下級別。