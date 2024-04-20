英足盃4強生死戰　曼城車路士做大騷

英足盃4強大戰，上屆冠軍曼城對車路士，今仗喺中立場倫敦溫布萊球場舉行，雙方同樣崇尚主攻踢法，英超「一哥」曼城火力固然強勁，但車路士亦不遑多讓，上場聯賽以6比0大勝愛華頓，近8場比賽總入球全開4球或以上，一於再追中位數3.5球嘅入球大。（無綫myTV Super周日凌晨零時15分直播）

曼城雖然剛於歐聯8強遭皇馬踢出局，但喺英超爭標已重奪主動權，有望帶到尾捧盃，當然亦希望衞冕英足盃，今仗爭勝決心毋庸置疑，預料會先下手為強，盡快入波領先。

事實上，「藍月亮」喺哥迪奧拿領軍下，無論遇上任何對手都採取強攻踢法，包括早前歐聯8強首回合作客打和皇馬3比3。即使對英超弱隊盧頓，曼城亦唔留手大勝5比1，單計近3場英超已合共轟入13球。以艾寧夏蘭特、奇雲迪布尼、菲爾科頓等進攻球員嘅射術，今仗要撕破車路士防線並唔困難。

至於車路士雖然水準比較飄忽，但整體人腳質素屬於英超數一數二，特別係中場高爾彭馬狀態大勇，繼早前對曼聯上演「帽子戲法」入3球之後，上仗對愛華頓更加獨取4球，目前以20球喺英超射手榜追平艾寧夏蘭特，兩人今仗碰面，勢必大鬥射術。

不過，「藍戰士」防線不穩，其中近2場英足盃對英冠球隊列斯聯、李斯特城，合共失咗4球，分別贏3比2及4比2，遇上曼城預料更難保持清白之身，兩隊曾於上季交鋒打和4比4，有望再次上演入球騷。

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