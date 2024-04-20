港超聯　衞冕之師再失分　大埔傑志互交白卷

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（20日）假大埔運動場爆發重頭戲，大埔地頭出擊撼傑志。結果雙方下半場各食一次詐胡下，最終比賽後段要10人應戰的傑志，以0比0賽和大埔，繼月初被東方逼和後，衞冕的傑志再度失分。

「綠戰士」6位森巴外援悉數擔正，雷仙奴、馬卡雷拿及前傑志前鋒盧卡斯組成進攻三叉戟，陳肇鈞與比迪高坐鎮中場提供支援；「藍鳥」前線有恩查、祖連奴及倒戈的伊高沙托尼衝鋒陷陣，艾里奧及羅拔圖夥拍中堅組合。

甫開賽現場就下起滂沱大雨，令場地濕滑。傑志率先入局，陳晉一殺入禁區一射，被謝家榮接實。大埔站穩陣腳開始發力，22分鐘反擊機會，雷仙奴一射中楣彈出。3分鐘後傑志有次黃金機會，李家豪「謝拉特式」跣腳，令伊高沙托尼有單刀機會，不過這位前大埔兵推過出迎的謝家榮再射，被回防的翁煦濤成功護空門。雙方半場互無紀錄。

換邊後雙方繼續鬥攻，48分鐘，迪美路夫接應直線，禁區內窄角度一射高出。62分鐘，陳肇鈞接應盧卡斯頭槌二傳，一度將皮球送入網，可惜越位在先入球無效。75分鐘輪到傑志食詐胡，迪美路夫頭槌建功，但球證檢查完VAR後認為有傑志球員越位在先。80分鐘，祖連奴推入大位一射高出。6分鐘後，恩查禁區外遠射，被謝家榮飛身撲出。補時階段，羅拔圖犯規兩黃一紅被逐離場，但對戰局影響不大。最終雙方打成0比0平手，力爭衞冕的傑志再失分。