寶島男神決賽飲恨 楊勇緯：加強訓練挑戰奧運

周六（20日）於九龍灣國際展貿中心上演的「2024亞洲柔道錦標賽」，今屆賽事高手雲集，其中有中華台北「柔道男神」之稱的東京奧運男子銀牌得主楊勇緯，早前赴法國集訓後更即來港獻技，最終在決賽硬撼日本的「老對手」中村太樹，力戰至黃金加時惜敗奪銀。

今屆亞錦賽不乏世界級及奧運代表來港參加，首天決出五項金牌，其中男子60公斤以下級別決賽由楊勇緯及中村太樹上演激戰，是楊繼去年世大運決賽、2月巴黎大滿貫後再次對上中村太樹。決賽戰中兩人不分伯仲，中村吞下兩次犯規並以0分打和進入黃金加時，楊勇緯過程中不慎出現失誤被中村取下「技有」，以0比1惜敗取銀。

已取得巴黎奧運資格的楊勇緯以是次比賽為磨練，未來也會再參加國際賽事為奧運做足準備，「今天狀態調整不錯，從第一場到最後一場比賽都有發揮出水準，但可惜沒贏下金牌，有些地方還需要再加注意，比如中村擅長的寢技壓制，以後會再加以研究對手招式做出正確應對。」

對於前段時間的法國集訓，他感到獲益良多：「體驗到他們柔道的風格和文化，在訓練戰中強度很大，像是到了另一個層次，多數歐洲選手強在力量大，我不斷在這方面找出應對方法，過程中感覺到自己有明顯進步。」

至於關注度較高的女子48公斤以下級別，蒙古選手BAVUUDORJ Baasankhuu

於決賽戰擊敗南韓前世青冠軍及2024Tbilisi大滿貫冠軍李慧卿，成功奪得是屆亞錦賽金牌。