港超聯　香港U23鬥東方 年輕球員爭氣！

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（21日）賽事，香港U23於斧山道運動場擺下擂台，挑戰東方。香港U23上輪大踢爭氣波，取得3季以來聯賽首勝信心大增，今場面對力爭延續不敗走勢的前列份子東方，雙方年輕球員們的比併隨時成為勝負關鍵。（周日下午3時開賽）

香港U23上場聯賽力挫晉峰，取得成軍3季以來首場聯賽勝仗，士氣大振。談到今場對手，前鋒林智豐認為東方近況大勇，呼籲球隊先做好防守，但有信心只要發揮應有水準，隨時能夠炮製驚喜：「東方呢排啲波好順，不過球隊之前喺盃賽對住佢哋，都踢得唔錯，希望大家keep住呢個水準，盡力搶分。」「智豐」又預計是役不會有太多進攻機會，但會努力作壓逼，為球隊製造突擊機會。

上輪大派晉峰「5蛋」後，東方各項賽事已錄的7場不敗，走勢強勁。上場攻入個人聯賽第2球的丹尼爾（Dani），就表示會繼續依足主教練盧比度部署，協助球隊在聯賽餘下賽事爭勝。面對剛剛斬獲聯賽首勝的香港U23，Dani承認今場會更具挑戰：「今季我哋喺『菁英盃』試過畀香港U23逼和，知道比賽係唔易踢，對手踢得有隊形又好肯跑，加上啱啱贏咗波，我哋呢場波要加倍專注。」