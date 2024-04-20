港超聯　北區運動場又嚟「話題之戰」

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周日（21日）「中銀人壽香港超級聯賽」為大家送上一場「話題之戰」，均業北區坐鎮主場北區運動場迎戰晉峰。北區陣中繼續有多名球員倒戈相向，眾將表現成為焦點；而「粉紅兵團」當然亦會奮力一戰，務求終止聯賽連敗頹勢。（港台電視32及on.cc東網周日下午3時直播）

均業北區剛慘吞勁旅傑志4蛋，主教練梁志榮指賽果合理，但認為個別失球源自球員防守失誤。對手晉峰雖然錄得多場不勝，但「細榮」強調絕不會輕敵：「其實大家近況差唔多，我哋上場都以大比數輸波，今場要贏好睇心態同臨場發揮，同埋我哋喺炎熱天氣下要踢得更聰明，令體能消耗減慢。」值得一提，上場勇戰傷出的後衞韋法頓，傷勢較預期嚴重，今場只能作壁上觀。

今場為外援卡爾特納（Tena）重返港超後，首次倒戈晉峰，他指對這支效力多年的舊球會心存尊重，又透露經常與隊長鄭璟昊等前隊友聯絡，但今場會以全取3分為目標：「今季冇睇晉峰太多比賽，但知道佢哋陣中好多有質素年輕球員，相信佢哋一定會好落力，唔可以睇小。」

晉峰上場再以5球大敗予東方，聯賽遭遇10連敗，總教練何信賢承認隊內目前士氣低落，要再繼首循環有分落袋需要「靠自己」：「球員係冇咗信心同動力，因為連續輸咗咁多場，希望安撫番佢哋情緒，今場製造到驚喜。」對於再遇北區陣中多名倒戈舊將，「何Sir」坦言感受未算太大，惟希望他們能夠愈踢愈好，又大讚黃偉國進步最多：「『阿國』值得多啲出場機會，佢今季有好多球都差啲入，走位、捕位都做得好好。」陣容方面，鄭璟昊因傷繼續缺陣。

對於今季最後一次與哥哥林樂勤正面交鋒，中場林樂賢指自己會好好珍惜，直言絕對不會留手。「啫哩」又提到比賽逐場計，有信心球隊今場可以反彈，將盡力爭勝：「當然要留意我『阿哥』，同埋依排有波入嘅朱偉鈞。另外，最近我哋失波好多，死球、角球防守要做好。」

【兩隊預告正選陣容】

均業北區

門將：1.林駿杰

後衞：94.韋健豪 3.柏度 6.葉卓文 2.張俊軒

中場：11.肯迪 5.卡爾特納 14.何振廷

前鋒：9.羅港威 7.馬圖斯 27.林樂勤

晉峰

門將：1.龐焯熙

後衞：18.曾俊軒 66.金賢昊 77.金相佑 99.文智星

中場：10.梅田小太郎 8.邵昀俊 15.柴田勇輝

前鋒：33.李倫權 17.何思哲 19.林樂賢