港超聯　理文贏港會　榜首優勢擴大至3分

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（20日）尾場，理文於地頭將軍澳運動場出擊，主場面對港會。「黃黑軍團」在雨中混戰下，仍憑安尼亞梅開二度，以2比0獲勝，兼趁「二哥」傑志同日失分，擴大領先優勢至3分。

力爭首個聯賽錦標的理文，正選與上場只有1個調動，由余煒廉取代停賽的李毅凱擔正，黃威、保利臣墮後派牌，安尼亞、艾華頓及基華尼頓組成前線三叉戟。港會則由邁亞把關，劉學銘，費利皮爾扼守中路，入球重任落在簡嘉亨、里奧身上。

理文初段控制大局，18分鐘差點得手，艾華頓禁區頂罰球僅擦楣而出。3分鐘後理文再慘食詐胡，保利臣接應隊友傳中頭槌頂入，但VAR發現這名荷蘭籍中場處於越位位置，判入球無效。「黃黑軍團」再接再厲，29分鐘艾華頓篤前，安尼亞順勢起腳抽入。港會之後憑一次反擊差點追平，但加斯特夫卻射斜，半場理文領先1球。

易邊後天文台發出黃色暴雨警告，現場落下滂沱大雨，更不時傳出陣陣雷聲，惟理文攻勢未有減弱，先有基華尼頓避過劉學銘攔截窄角度射入，但旁證卻指越位在先。55分鐘理文再出現黃金機會，徐宏傑接應角球頭槌被邁亞撲出，基華尼頓補射可惜中楣。「黃黑軍團」之後換入保連奴、顏樂楓加強攻力，但在大雨下未能組織太多攻勢，補時階段安尼亞門前撞入埋齋，最終理文贏港會2比0，順利全取3分。

理文擊敗港會後，以3分領先傑志，惟主教練曾昭達卻未敢樂觀，表示餘下所有賽事都要『做好自己』：「我哋之前有一兩場踢得唔係好順，試過冇咗爭標主動權，好彩對手都失分，令球隊有番優勢，希望大家把握今次機會。」「達Sir」續指近期賽程頻密，球員體力難免有影響，承認今場表現未如理想，但認為「意志戰勝一切」，令球隊全取3分。