中村祐人：東京鬥町田和味濃

FC東京於上星期六日職在10人應戰兼落後0:2的情況下，竟然最終能夠憑著後備入替的遠藤溪太連入兩球，作客以2:2迫和東京綠茵，總算搶得1分而回。

攻守保持積極的態度是FC東京能夠從後扳平比數的關鍵，其中遠藤溪太的表現更展示出球隊的後備席廂極具質素。

町田澤維亞雖是升班馬，但卻是一支組織能力極強以及難以被擊破的球隊。個人認為，遠藤溪太上場後備入替建奇功後令其信心十足，而事實上他有能力在僅有的機會中取得入球，換言之他是FC東京前線進攻的最大威脅。

町田澤維亞上周六主場以1:2不敵神戶勝利船後，才錄得球隊今季聯賽的第2場敗仗。

進攻是澤維亞的強項，奈何於該場卻無用武之地，反被勝利船壓住來踢，更被迫墮後防守，最終輸波收場。

澤維亞陣中的主力鋒將包括平河悠及藤尾翔太，因代表日本國家隊征戰U23亞洲盃而缺陣，加上艾歷克仍然在養傷當中，攻力難免受到影響。可幸的是，吳世勳為球隊於前場提供強大的身體對抗能力，所以我認為今仗他將會是球隊最大的入球威脅，有機會於死球攻勢時取得入球。

FC東京同樣有球員被日本徵召踢U23亞洲盃，換言之，雙方陣中都有多位主力球員缺陣。我認為在此消彼長的情況下，今仗兩軍大有機會打成平手，各得1分。