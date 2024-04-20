南華「開工大吉」重整旗鼓迎新季　羅意庭擔任主教練

南華籃球隊「開工大吉」，正式開操為甲一新球季作準備。加入球隊近20年的明星後衞羅意庭由隊長晉升為主教練，換個新份帶領「紅軍」捲土重來，而居港外援的名額亦將有新驚喜。

「紅軍」去季以第5名完成聯賽，惟球隊變革「年輕化」後，讓不少年資較輕的新一輩球員擔起重任，曾湛元、葉耀邦孭重飛成球隊新核心，而鄭凱安、林民淇、蘇柏軒、陳怡富等亦展現潛能。來季球隊將繼續由這班底征戰，加拿大籍前鋒、2022年聯賽MVP最有價值球員朱亮留效，由於他已居港滿7年，取得本地球員身份，南華會方正物色居港外援出任5號位中鋒位置，加強內線能力。

擁有豐富經驗的「大哥」羅意庭第一次擔任主教練一職，司徒偉傑出任助教，希望以新的風格為球隊帶來衝擊。36歲的羅意庭自2005年加入南華大家庭至今，期間有5年出戰CBA成為職業球員，先後效力福建潯興及江蘇南鋼，及後回歸紅軍繼續以隊長身份領軍多年，合共助南華拿下8屆甲一總冠軍錦標，是球隊的標誌，也非常熟悉球隊，近年他亦積極發展教練事業，開設訓練班。南華會方表示，在阿庭將近退休的時候，出任球隊主教練是非常好的傳承。

是日開操一眾球員、教練及管理層出席，眾人精神奕奕，而朱亮因外遊而稍後才歸隊，至於余理洋則另有發展，梁兆華來季繼續征戰NBL。球隊特別感謝他倆多年來的貢獻。本地甲一球季暫定於7月開鑼，銀牌錦標賽前先舉行三人聯賽。