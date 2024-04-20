祖高爾：曼聯最後30分鐘常失球要小心

考慮到其他球隊的實力，相信曼聯很樂意在英足盃4強抽中對較低組別的高雲地利，但這同樣會帶來額外的壓力。曼聯牌面上理應贏波，但英足盃是爆冷溫床，兼且是一場過決勝負，加上他們今季的抗壓能力欠佳，這給予高雲地利一個重錘出擊的機會。

自從英足盃8強淘汰利物浦以來，曼聯在過去4場沒贏過任何一場比賽。在這段時間，這支紅魔鬼更共失12球，對一支這樣級數的球隊來說還不夠好，我會把這歸咎於他們在比賽的最後30分鐘失球太多，也顯示了這支球隊在年輕人支撐大局下顯得太幼嫩。

這場比賽或許是曼聯今季成敗的關鍵。由於聯賽第6名的位置有3至4支球隊正在展開激烈競逐，因此他們不能太老定指望在聯賽中獲得歐戰資格。今場的壓力可能會給領隊和球隊帶來有趣的事情，我預計他們將有足夠的實力贏波，但由於紅魔鬼今季太過飄忽，如果他們能夠毫無畏懼地踢今仗比賽，那麼他們將能夠再次回到溫布萊參加決賽。

另一邊廂，由於高雲地利現在已經幾乎無緣升班賽附加賽，換言之也將為英足盃拚盡所有。

他們在8強淘汰另一支英超球隊狼隊中獲得信心，而且在最後時刻連入兩球，面對曼聯今季尾段的崩盤式防守，可謂正中下懷。

另一個教人意外的統計數據，就是儘管高雲地利在頭幾圈對實力較弱的球隊，並且多踢幾場，他們今季英足盃的入球比曼聯更多，而且失球更少。這種情況會延續到今場比賽嗎？

這兩支球隊上季各自都在溫布萊踢過一場決賽，但最終都鎩羽而歸，因此雙方都渴望在今場比賽中進行自我救贖。儘管曼聯今季表現並不可靠，但考慮到他們的實力及陣容深度，我不認為他們會容許出現爆冷。我看好曼聯晉級決賽。