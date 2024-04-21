柔道亞錦賽邊個撻得勁？睇巴黎奧運高手過招

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一連四天的「亞洲柔道錦標賽2024」在九龍灣國際展貿中心匯星上演，經過首天決出五面輕量級別項目的金牌後，周日（21日）將繼續進行男女子共4個項目，兩位港將麥康年及李玨穎將分途出擊挑戰世界強手，力爭佳績。（on.cc東網周日下午4時30分直播決賽）

今日賽事將進行女子63公斤以下、女子70公斤以下、男子73公斤以下及男子81公斤以下級別項目，是次參賽運動員不乏世界級選手，當中更有多位巴黎奧運代表登場，相信爭逐激烈。主場出擊的港隊有兩位男將登場，其中出戰男子81公斤以下級別的亞運代表李玨穎，期望可力爭佳績，以助世界排名搶分、爭取巴黎奧運資格，然而同級別高手林立，包括幾位已取得奧運入場券的南韓運動員李俊奐及哈薩克的Abylaikhan Zhubanazar等，經抽籤後這兩位奧運代表均被列為上線區，有機會在四強碰頭，而香港的李玨穎雖然避開了兩大強敵，編落下線區，但首圈遇上吉爾吉斯的Asad Masabirov也是一個考驗。

至於男子73公斤以下級別，是今屆賽事14個項目中參賽人數最多的一項，共有29隊選手爭逐，香港的麥康年首仗遇上印度的Arun Kumar，而哈薩克的奧運代表Daniyar Shamshayev被視為此項奪標熱門之一。

今屆賽事作為巴黎奧運計分賽之一，是亞洲運動員爭取登上奧運列車的關鍵一戰，而且也是他們在7月進軍巴黎前的一次重要熱身。

亞錦賽未來三天賽程：

*21/4(周日) 10:00初賽/16:30決賽 (東網ON.CC將直播決賽賽事)

男子73公斤以下級、男子81公斤以下級、女子63公斤以下級、女子70公斤以下級

22/4(周一) 10:00初賽/16:30決賽

男子90公斤以下級、男子100公斤以下級、男子100公斤以上級、女子78公斤以下級、女子78公斤以上級

23/4(周一) 10:00初賽/16:30決賽

男女子混合團體賽

中國香港代表隊亞錦賽運動員名單：

男子組：

男子 66 公斤以下級別 蔡學正、王嘉祺

男子 73 公斤以下級別 麥康年

男子 81 公斤以下級別 李玨穎

女子組：

女子 48 公斤以下級別 王嘉莉、何樂怡

女子 57 公斤以下級別 楊樂琳