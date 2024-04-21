貝拿度施華將功贖罪　曼城入英足盃決賽！

星期日(21)凌晨英足盃4強，曼城喺溫布萊球場1比0擊敗車路士，衞冕之路仲差最後一步。3日前喺歐聯射失12碼嘅貝拿度施華，今場由出局罪人變晉級英雄，佢喺尾段射入全場唯一入球幫曼城晉級，呢位葡萄牙國腳賽後指今場「復仇」成功，為自己爭番啖氣。

曼城周中同皇馬激戰120分鐘出局，球員今場出現疲態，控制戰局但係製造機會唔多，反而車路士嘅反擊相當入肉，尼高拉斯積遜曾有單刀被救出。去到尾段兩隊仍僵持不下，84分鐘奇雲迪布尼左路傳中，車仔門將僅僅擋出不遠，貝拿度施華走到靚位近門抽入，率曼城殺入決賽。

貝拿度施華喺歐聯射失12碼後受到批評，今仗佢就吐氣揚眉：「好開心！呢幾日我哋都好失望，尤其係我。不過踢曼城嘅最大好處，就係每隔3日就有比賽，畀我哋一個『復仇』機會。雖然球員都好勀，不過我哋盡力嘗試，好開心又入決賽，又有捧盃嘅機會！」

自從哥迪奧拿執教後，曼城已經第7次殺入本土盃賽決賽，之前6場決賽全部順利捧盃，包括2次英足盃冠軍同4次英聯盃冠軍。曼城喺決賽嘅對手將會係曼聯或高雲地利。