基羅納大勝創歷史　首奪歐洲賽資格

周日(21日)凌晨西甲，基羅納主場以4比1大勝護級球隊卡迪斯，拋離第7位貝迪斯20分，提早6輪聯賽取得下屆歐洲賽入場券，亦係呢支「曼城B隊」史上首次進軍歐洲賽。

兩隊實力有一大段距離，排第3位基羅納佔盡上風，由艾利加西亞、艾雲馬田各建一功，開賽22分鐘已經領先2球。換邊之後，杜夫比克射成3比0，雖然之後卡迪斯追番1球，但樸圖比賽末段入波，為基羅納鎖定4比1勝局。

根據OPTA統計，基羅納成為繼皇馬、巴塞隆拿、馬體會、皇家蘇斯達、華倫西亞之後，西甲史上第6支單季踢32場聯賽取得68分嘅球隊。呢支「神奇球隊」已穩佔前6位，下季最起碼有歐霸盃踢，加上領先第5位畢爾包10分，取得下屆歐聯資格機會亦高唱入雲。

值得一提，基羅納同曼城屬於城市足球集團旗下球會，根據歐洲足協規定，同一班主球隊唔可以同時參加歐聯，預料城市足球集團可能會減持基羅納股份，或者調整董事局組合，以符合歐洲足協要求。例如RB萊比錫及薩爾斯堡屬於紅牛集團旗下，透過改變股權架構，得以一齊出戰歐聯，所以基羅納同曼城有望下屆歐聯碰頭。