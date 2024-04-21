哈利卡尼入球「40+」　破拜仁隊史紀錄

哈利卡尼今季為拜仁慕尼黑各項賽事上陣41場入40球。(Getty Images)

周日(21日)凌晨德甲，拜仁慕尼黑雖然已經失落錦標，但並冇留手，作客以5比1大勝柏林聯，前鋒哈利卡尼主射罰球入網，今季為拜仁各項賽事上陣41場入40球，成為球隊史上第一位加盟首季入波達40球大關嘅球員。

拜仁由中場哥列斯卡勁射入網打開紀錄，上半場補時，哈利卡尼射入靚罰球，今季聯賽有33球進帳，成為德甲史上首季參賽最多入波球員，加上歐聯入7球，總入球數字達到40球。

哈利卡尼職業生涯單季最多入波係2017/18年球季為熱刺上陣48場入41球，拜仁今季仲有4場聯賽，並已打入歐聯4強，卡尼要創單季入球新高，指日可待，呢位30歲英格蘭國腳下半場傳畀泰爾射入，今季已貢獻11次助攻。34歲老將湯馬士梅拿發威，個人梅開二度，柏林聯只能喺臨完場破蛋。

另外，拜仁慕尼黑名宿馬圖斯透露，前主帥費歷克無意回巢領軍：「據我所知，費歷克唔想重返德甲，佢希望去其他聯賽搵食，可能拜仁方面亦冇邀請佢。」盛傳拜仁將候選新帥名單縮減至兩人，包括施丹及奧地利國家隊主帥蘭歷克。