英足盃4強　曼聯強攻高雲地利大無畏

英足盃4強，高雲地利喺倫敦溫布萊球場挑戰「紅魔鬼」曼聯。高雲地利係4強唯一低組別球隊，現時排英冠第8，爭入升班附加賽機會渺茫，將會全力踢好今場大戰，隨時有超水準發揮；今場「紅魔鬼」肯定係主攻一方，佢哋近期攻強守弱，近5場4次開4球或以上，一於再追3.5球入球大。（無綫MyTV SUPER周日晚10時30分直播）

曼聯距離英超前4愈來愈遠，英足盃成為球隊今季爭標最後機會，傳聞仲係領隊坦哈格能否保住飯碗嘅關鍵，難得抽籤抽到高雲地利，可謂命不該絕，「紅魔鬼」肯定上下一心，對住低組別嘅高雲地利唔需要縮後打逼搶，可以放膽進攻。

雖然曼聯近5場法定時間僅得4和1負未嘗1勝，但近5場共入10球，鋒力仍然可靠，不過中後場傷兵滿營，加埋表現飄忽嘅奧拿拿把關，隨時再演入球騷。

高雲地利方面，英冠尚餘4輪，落後第6位嘅諾域治8分，爭入升班附加賽機會不大，英足盃肯定搏命，佢哋晉級過程出現多場大手交易比賽，包括6比2贏牛津聯、4比1擒錫周三、5比0炒梅德士東聯同上圈3比2淘汰狼隊，今場對住曼聯，實力不足戰意搭夠，雙方鬥攻之下，入球唔會少。

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