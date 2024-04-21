亞洲柔道錦標賽　李玨穎、麥康年首圈止步

「2024亞洲柔道錦標賽」周日（21日）續於九龍灣國際展貿中心舉行，香港代表李玨穎、麥康年分別不敵吉爾吉斯及印度選手，首圈止步。正爭取奧運資格的李玨穎賽後表示：「好享受主場比賽，今次感覺有進步，實力慢慢追近一流選手。」

2月於突尼斯賽銅牌的李玨穎周日出戰男子81公斤以下級別，首圈面對世界排名31的吉爾吉斯選手Asad Masabirov，雖然與對手一度纏鬥，但最終李被判3次「指導」而落敗。另一23歲港將麥康年出戰男子73公斤以下級別，首圈亦不敵世界排名338的印度19歲小將Arun Kumar，無緣晉級。

李玨穎賽後直言自己表現「不及格」：「同一對手之前對過兩次都輸，好想贏。不過前兩次都是輸『一本』，今次則輸罰分，算是有進步。第一次（罰分）是因沒有移動對手重心，第2、3次就因捉衫後放手被罰，有點可惜，我絕對可以做得更好。」不過他大讚主場比賽令他更有動力：「我喜歡的樂隊《My Little Airport》都是在這裡開演唱會，令我有種主場的感覺。」

25歲的李玨穎4月才轉全職，今次雖無緣取勝，但他未感失望，笑言經過多番努力，終於看到一流選手「車尾燈」。完成今站比賽後，他將要參加兩個世界賽爭取奧運積分，對此他未感太大壓力：「盡力打吧！這兩年終於學識享受比賽，奧運資格的事不會想太多，盡心打就可以，要準備的前兩年已準備好。」

港隊最近正式聘請蒙古籍教練Ganbaatar Odbayar，這位前奧運選手兼世錦賽獎牌得主將協助港隊備戰5月世界錦標賽以及6月的大洋洲公開賽或非洲公開賽，爭取奧運積分。李玨穎表示相當期待：「備戰亞運時他教了很多近身招式，如果將蒙古打法帶來港隊，相信我們會繼續進步。」

香港柔道隊教練張焯傑表示，「由於年初實施新賽例，運動員仍需時間適應裁判尺度。未來我們會繼續加強運動員的體能、技術，特別希望體能上可以想超越其他選手。今次賽事吸引奧運、亞運獎牌選手、應屆世界冠軍等參賽，水平好高，讓本地計動員可從中學習。港隊年輕運動員亦有不俗表現，例如王嘉祺，這是他第一次打亞洲賽，表現比預期好。」