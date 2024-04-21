港超聯　晉峰僅負均業北區　聯賽11連敗

周日（21日）「中銀人壽香港超級聯賽」上演「話題之戰」，由均業北區坐鎮北區運動場主場迎戰晉峰。曾落後兩球的「粉紅兵團」雖一度追平，但之後再被北區射手馬圖斯攻破大門，最終以2比3落敗，聯賽遭遇11連敗。

主場出擊的北區，正選派出林駿杰、卡爾特納及林樂勤3名倒戈兵，馬圖斯、肯迪兩名巴西攻擊好手亦擔正，聯同朱偉鈞在前場攻堅。「粉紅兵團」則強陣出擊，盡遣梅田小太郎、柴田勇輝、李倫權、金賢昊、金相佑及文智星6名外援。

晉峰初段反客為主，但何思哲、李倫權連番埋門，未能考驗門將林駿杰。北區之後搶回不少攻勢，30分鐘羅港威傳中，龐焯熙手槌打出不遠，馬圖斯補射破網，成功打破僵局。41分鐘北區再下一成，羅港威禁區內被金賢昊踢跌，球證翻查VAR後直指十二碼，由肯迪操刀射入。補時階段，北區先有朱偉鈞越位慘食詐胡；惟晉峰卻靠林樂賢遠射得手，半場落後1比2。

落後的晉峰下半場積極反撲，57分鐘李倫權傳入中路，何思哲門前快步鏟入，追成2比2。不過北區未有自亂陣腳，66分鐘再次領先，馬圖斯接應何振廷直線，單刀射破龐焯熙十指關。尾段北區再有機會，但後備入替的黃偉國勁射被龐焯熙撲出，但最終仍險勝3比2，「粉紅兵團」聯賽則錄得11連敗。