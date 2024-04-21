港超聯　晉峰再輸波　何思哲：大家唔好放棄

晉峰周日（21日）出戰「中銀人壽香港超級聯賽」，最終作客以2比3僅負均業北區，聯賽錄得11連敗。一度為球隊追平的射手何思哲，賽後認為今場表現明顯有所改善，希望隊友不要放棄，在餘下3場賽事繼續盡力爭勝。

晉峰今場先落後兩球，但憑林樂賢、何思哲的入球，一度追成平手，可惜之後卻再次失守，最終全失3分。賽後「阿哲」受訪時承認結果並不理想，但認為整體表現已有明顯進步：「我哋下半場出嚟一直冇放棄，所有人落到場都交足120%，爭勝心已經返番嚟。同埋踢法立體咗，球員開始知道進攻要點做，仲製造到兩個入球，好開心見到訓練有成果，不過要控制好比賽節奏，有時唔好咁心急。」

「粉紅兵團」目前經歷聯賽11連敗，今場戴上隊長臂章的「阿哲」，不忘鼓勵一班隊友，希望他們繼續努力：「今場輸2比3係有啲洩氣，但球員千其唔好放棄。足球就係咁，冇人知道比賽結果係點，好似我哋今日都由落後兩球，追到2比2。只要保持認真訓練，成績自然有改善。」除此之外，「阿哲」又提到餘下3場比賽的目標：「之後每場波都係一樣，一定會以贏波為前題，踢得進取啲。」