港超聯　香港U23吞東方「6蛋」

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（21日）賽事，香港U23於斧山道運動場擺下擂台挑戰東方。結果東方憑巴科爾食出大四喜，加上黃梓浩及丹尼爾各入1球，以6比0大勝香港U23。

主隊鄭進泓戴起隊長臂章，與鄧筵霑負責中場串聯，支援何家智及吳文希攻堅，頭號射手林學曦先列後備；東方繼續派出巴科爾擔任箭頭，黃梓浩及剛剛入選港隊初選名單的馬希偉提供兩翼側擊。

是日天氣不穩，上半場雨勢持續，場地出現不少積水，但無阻東方率先入局。黃梓浩僅僅3分鐘就在禁區內頭槌建功，為這場入場騷拉開序幕。20分鐘，球證看完VAR後，認為有香港U23球員禁區內犯手球，指直12碼點，巴科爾操刀一蹴而就。41分鐘，巴科爾接應長傳一射入網，東方拉開比數。補時階段，丹尼爾禁區內亦有斬獲，東方完半場前手握4球優勢。

換邊後，落後的香港U23換入林學曦加強攻勢，東方則繼續搶士哥，其中巴科爾就成為主角。這位東方頭號射手於65及79分鐘，先後接應隊友傳中頂入。期間香港U23都有黃金機會，何家智右路突破傳中，可惜後備入替的林學曦，禁區內接應射得太正，被葉鴻輝接實。最終東方反客為主，以6比0大勝香港U23，繼續不敗走勢。