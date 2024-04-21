港超聯　並列射手榜之巔　巴科爾：全隊功勞

周日（21日）出戰「中銀人壽香港超級聯賽」的東方火力全開，以6比0大勝香港U23，其中做出「大四喜」的巴科爾，於聯賽射手榜後來居上，與理文前鋒安尼亞並列首位，這位東方射手賽後不貪功，強調是全隊努力的成果，並希望繼續交出好表現，幫助球隊在今季餘下賽事爭勝。

是日滂沱大雨令球場多處出現積水，但似乎考驗不到巴科爾，賽後搏到一身泥濘的Noah，手捧作為紀念的比賽用球及「全場最佳球員」（POM）獎座，形容能夠在一場比賽轟入4球非常開心，但透露並非他首次食出「大四喜」：「之前喺西班牙已經試過，今日球隊踢得好好，好彩係我每次都出現喺入波嘅位置，因為落雨同場地關係，知道今場波唔易踢，好開心今日可以帶走3分。」能出現在最佳入球位置當然不能只靠運氣，Noah表示全隊為此都下了不少苦功訓練：「我們需要全隊合作，為製造入波每日努力練習，我作為前鋒，係應該出現喺入波最佳位置。」

今季首次征戰港超的巴科爾，現時已斬獲13個聯賽入波，與安尼亞在射手榜首位並駕齊驅，對此Noah表示：「好開心可以嚟到呢個位置，但我冇諗太多，如果去到季尾係我攞當然好。」惟他強調贏神射手獎並非首要目標：「最緊要係幫球隊贏下今季餘下賽事，其次係爭取更多入波。」