空手道K1超聯開羅站　劉慕裳「兌現承諾」奪銅

賽前決心打出最巔峰水的香港空手道天后劉慕裳（Grace），果然講得出做得到，她周日（21日）在世界一級空手道K1超級聯賽開羅站銅牌戰，打出一套高水平的八步連，獲6位評判一致打出高分，以44.1分力壓日本選手清水那月，勇奪銅牌，這亦是Grace歷來在K1超聯的第26面獎牌。

作為空手道個人形「世一」，劉慕裳日前在準決賽以0.1分之差不敵日本選手Mishima Kiri，她明言是一次「挫折」（Setback），她在社交網上「許下承諾」，決心改善。結果，這位奧運銅牌好手迅速從挫折中學習，加上哥哥劉知名在旁鼓勵賜她力量，今天她在銅牌戰打出極佳水準，眼神凌厲，動作剛勁俐落，具震懾力，得到6位評判打出高分，即使演繹北谷屋良公相君的清水那月獲41.4不俗分數，但劉慕裳仍以2.7分(44.1分)優勢勝出，贏得漂亮說服力十足。

這是Grace今年在世界一級空手道超級聯賽的第3面獎牌，3月的土耳其站安塔利亞站她打破6年錦標荒，贏得金牌。而自從2020年2月至今，Grace一路保持高昂狀態及水準，連續22個國際大賽獲得獎牌，成績斐然。而下一站的超聯將於5月底於摩洛哥上演。