西甲爭冠關鍵6分波　皇馬鬥巴塞盡情數胡

西甲爆發國家打吡，「1哥」皇家馬德里主場火併「2哥」巴塞隆拿。皇馬若果今仗贏波，捧盃機會高唱入雲，冇理由唔搏，而巴塞奪冠目標只係剩番聯賽，冇退路下必孤注一擲搶攻，加上近年碰頭例演入球騷，3.5球大盤值博。（Now 632周一凌晨3時直播）

皇馬不愧為歐聯專家，上周中歐聯8強次回合頂住衞冕嘅曼城狂轟猛炸，最終靠射贏12碼進身4強，士氣大振。講番聯賽，佢哋依家位居榜首，剩番7輪下領先巴塞8分，主帥安察洛堤深明掌握爭標主動權，只要今場「6分波」擊敗死對頭，就會甩開11分，好大機會重奪聯賽冠軍，中前場嘅洛迪高高斯、雲尼斯奧斯祖利亞、祖迪比寧咸等個個都弗，挾近25場聯賽獲19勝6和不敗走勢，加上領先8分嘅本錢，唔怕同你鬥攻。

相反，巴塞喺上周中歐聯8強慘遭巴黎聖日耳門踢出局，同大部分時間打少個有關，為免四大皆空，今鬥皇馬會力求取勝，假如輸波基本上就熄滅最後奪標希望。查實巴塞近10場聯賽取得8勝2和，只係皇馬表現更加穩定，先至無法追近，但早已宣布季尾離隊嘅主帥沙維明白，既然已冇退路只能豁出去搶攻，撇除熱身賽，雙方近9次正式賽事交手，有6次開4球或以上，而且巴塞無論為奪標定面子，都唔會畀皇馬好過，鬥攻格局實多波入，大盤有計。

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